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В Кремле оценили ситуацию с выполнением Зеленским Минских соглашений 

РИА Новости 2 часа назад
В РФ надеются на выполнение Киевом Минских соглашений
Фото: РИА Новости
Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ Владимиру Путину не обязательно, главное — прекратить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому.
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео. В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать инцидент, на что он ответил, что "насчет шуток ничего комментировать не будет".
"Что касается гражданской войны — то действительно, то, что происходит на Украине — это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", — сказал Песков журналистам.
Пескова также спросили о его отношении к тому, что Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину. Пресс-секретарь президента РФ в ответ на это заявил, что "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу (Путину)".
"Главное — прекратить войну", — заключил Песков.
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Комментарии
Политика , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Чеченская Республика
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