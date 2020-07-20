В РФ надеются на выполнение Киевом Минских соглашений

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону , в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео. В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать инцидент, на что он ответил, что "насчет шуток ничего комментировать не будет".

"Что касается гражданской войны — то действительно, то, что происходит на Украине — это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", — сказал Песков журналистам.

Пескова также спросили о его отношении к тому, что Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину. Пресс-секретарь президента РФ в ответ на это заявил, что "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу (Путину)".