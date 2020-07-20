В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске 

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«На первом плане чёткое функционирование региональных властей, потому что, несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать чётко», — сказал Песков.

Он отметил, что власти региона должны разговаривать с гражданами.

«Должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона», — сказал Песков.

Ранее в Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.