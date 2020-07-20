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В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске 

RT на русском 33 минуты назад
В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные митинги в Хабаровске.
«На первом плане чёткое функционирование региональных властей, потому что, несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать чётко», — сказал Песков.
Он отметил, что власти региона должны разговаривать с гражданами.
«Должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона», — сказал Песков.
Ранее в Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Хабаровск
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