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Заместитель руководителя министерства высшего образования и науки Марина Лукашевич уволена после того, как стала обвиняемой по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщает РИА Новости. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Документ датирован 16 июля. В нем глава кабмина требует освободить Лукашевич от должности статс-секретаря — замминистра федерального ведомства.

Как сообщал «Рамблер», будучи гендиректором «Центра развития науки» Марина Лукашевич получила несколько госконтрактов от Минобрнауки на проведение научно-исследовательских работ. Однако, по версии следствия, в результате ведомство получило работы с признаками плагиата, которые не несут в себе научной ценности. Ущерб был оценен в сумму около 50 миллионов рублей.