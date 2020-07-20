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Мишустин уволил замминистра РФ после коррупционного скандала 

Павел Тиунов и ещё 21 18 минут назад
Заместитель руководителя министерства высшего образования и науки Марина Лукашевич уволена после того, как стала обвиняемой по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщает РИА Новости. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ датирован 16 июля. В нем глава кабмина требует освободить Лукашевич от должности статс-секретаря — замминистра федерального ведомства.
Ущерб по делу Лукашевич составил более 50 млн рублей
Как сообщал «Рамблер», будучи гендиректором «Центра развития науки» Марина Лукашевич получила несколько госконтрактов от Минобрнауки на проведение научно-исследовательских работ. Однако, по версии следствия, в результате ведомство получило работы с признаками плагиата, которые не несут в себе научной ценности. Ущерб был оценен в сумму около 50 миллионов рублей.
Марина Лукашевич и ее предполагаемый соучастник, занимавший должность руководителя одного из департаментов Минобрнауки Михаил Попов были арестованы. В суде, где подозреваемым избирали меру пресечения, экс-замминистра свою вину не признала. Она также подчеркнула, что разработанные ею методики позволили сохранить качество образовательных услуг в период пандемии коронавируса.
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Политика , Видео , Образование , Общество , Марина Лукашевич , Михаил Попов , Михаил Мишустин , Минобрнауки , РИА Новости
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