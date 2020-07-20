Путин поздравил Тухманова с юбилеем

Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (ныне Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж, им. Гнесиных), после чего поступил на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Окончил вуз в 1963 г. по классу педагога Фабия Витачека. Дипломной работой Тухманова была кантата на стихи Александра Твардовского
из поэмы "За далью даль".