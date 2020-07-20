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Путин поздравил Тухманова с юбилеем

ТАССиещё 11
1 час назад
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Президент Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста России Давида Тухманова с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
Путин поздравил Тухманова с юбилеем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Талант и глубокая, искренняя преданность своему призванию позволили вам в полной мере состояться на творческом поприще, вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства, - отметил президент. - И конечно, пользуясь случаем, вновь от души поздравляю вас с присуждением Государственной премии Российской Федерации".
Глава государства пожелал композитору здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (ныне Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж, им. Гнесиных), после чего поступил на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Окончил вуз в 1963 г. по классу педагога Фабия Витачека. Дипломной работой Тухманова была кантата на стихи Александра Твардовского из поэмы "За далью даль".
Композитор написал музыку к таким знаменитым композициям, как "Последняя электричка", "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес - Советский Союз", "Мы - большая семья", "День Победы". Композитор работает в различных жанрах, он создавал как эстрадную, так и камерную музыку. Написанные им песни исполняли Александр Градский, Леонид Бергер, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко.
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Политика,Нина Бродская,Валерий Ободзинский,Николай Носков,Валерий Леонтьев,Давид Тухманов,Александр Твардовский,Лев Лещенко,Александр Градский,Владимир Путин,Россия
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