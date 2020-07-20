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Поручение Путина признано невыполнимым 

Артём Кульша и ещё 3 24 минуты назад
Поручение президента России Владимира Путина о снижении смертности на дорогах невыполнимо, считают в Министерстве внутренних дел (МВД) России. Об этом сообщают «Ведомости».
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», в результате ДТП на российских дорогах погибали 13 человек на 100 тысяч населения. В 2018-м Путин поручил снизить этот показатель к 2024 году до четырех смертей на 100 тысяч человек. В 2019-м, согласно подсчетам Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в ДТП в России погибало 11,6 человека на 100 тысяч населения.
19 июня 2020-го заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, курирующий вопросы транспорта, провел совещание. Согласно протоколу совещания, МВД считает поручение Путина о снижении смертности на дорогах невыполнимым и предлагает увеличить целевой норматив национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в два раза — до 8,4 смерти на 100 тысяч населения.
Представитель Министерства транспорта России подтвердил «Ведомостям», что внесение изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в настоящее время обсуждается.
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Политика , Видео , Другое , Общество , Марат Хуснуллин , Владимир Путин , Росстат , Минтранс РФ , МВД , Ведомости
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