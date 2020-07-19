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В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Умер вице-премьер Самарской области Карпушкин
Фото: samaragis.ru
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба правительства области.
"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Викторовича Карпушкина, заместителя председателя правительства Самарской области. Александр Викторович был человеком во многом уникальным: блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях, достигая достойных результатов", — говорится в сообщении.
Александр Карпушкин с 2010 по 2014 года занимал должность руководителя Департамента экономического развития администрации Самары, позже — первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 год был директором по поддержке блока антикризисного управления, 15 февраля 2018-го его назначили на должность первого заместителя главы Самары. Занимал должность заместителя председателя правительства области с декабря 2018 года.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Азаров , Александр Карпушкин , Самарская Область
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