Умер вице-премьер Самарской области Карпушкин

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Викторовича Карпушкина, заместителя председателя правительства Самарской области. Александр Викторович был человеком во многом уникальным: блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях, достигая достойных результатов", — говорится в сообщении.

Александр Карпушкин с 2010 по 2014 года занимал должность руководителя Департамента экономического развития администрации Самары, позже — первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 год был директором по поддержке блока антикризисного управления, 15 февраля 2018-го его назначили на должность первого заместителя главы Самары. Занимал должность заместителя председателя правительства области с декабря 2018 года.