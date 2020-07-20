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Нижегородский губернатор заявил, что «ничего ядовитого в воздухе не было» 

РИА Новости и ещё 4 10 минут назад
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что газ, на запах которого жаловались жители Нижнего Новгорода, предварительно, не был ядовитым, а в больницы города никто не обратился.
"Система здравоохранения остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было. По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было", — цитирует пресс-служба губернатора области.
Ранее власти региона сообщали, что горожане жаловались на сильный запах газа, спасатели совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выясняли источник запаха и проверяли качество воздуха.
В пресс-службе главы области сообщают, что власти региона планируют обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа. "Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы", — добавил руководитель региона.
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Политика , Видео , Экология , Глеб Никитин , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Нижегородская Область
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