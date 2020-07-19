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«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде» 

Майк Габриелян 35 минут назад
Украинскому президенту Зеленскому пообещали, что «чеченские полярники» найдут и накажут его даже в Антарктиде. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, передает ФАН.
«Его достанут даже в Антарктиде: наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу, в которой он от них спрячется», — сказал Милонов.
По его словам, Зеленскому лучше извиниться и прояснить свою позицию по отношению к мусульманскому миру. При этом чтобы Кадыров поверил в извинения, Зеленскому придётся «вывернуться наизнанку».
Полтора года назад в юмористической передаче «ЧистоNews», которую выпускал Зеленский, вышел ролик про снос памятника Ленину. Следом были показаны кадры с Рамзаном Кадыровым, плачущим после поминальной молитвы по его отцу. Позже Зеленский извинился за цинично смонтированный видеоряд «перед всем мусульманским миром».
Однако, как сообщал «Рамблер», в недавнем телеинтервью Зеленский стал снимать с себя вину за оскорбительный видеомонтаж и придумывать новые версии произошедшего. Это возмутило главу Чечни, который потребовал от Зеленского подтвердить ранее принесенные извинения.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Виталий Милонов , Госдума
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