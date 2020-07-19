«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде» 

Украинскому президенту Зеленскому пообещали, что «чеченские полярники» найдут и накажут его даже в Антарктиде. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов , передает ФАН

«Его достанут даже в Антарктиде: наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу, в которой он от них спрячется», — сказал Милонов.

По его словам, Зеленскому лучше извиниться и прояснить свою позицию по отношению к мусульманскому миру. При этом чтобы Кадыров поверил в извинения, Зеленскому придётся «вывернуться наизнанку».

Полтора года назад в юмористической передаче «ЧистоNews», которую выпускал Зеленский, вышел ролик про снос памятника Ленину. Следом были показаны кадры с Рамзаном Кадыровым, плачущим после поминальной молитвы по его отцу. Позже Зеленский извинился за цинично смонтированный видеоряд «перед всем мусульманским миром».