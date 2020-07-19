Путин поздравил Ливанова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил с 85-летием советского и российского актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова . Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений", — говорится в телеграмме.

Помимо работы в кино, Василий Ливанов много времени посвятил озвучиванию персонажей из мультфильмов. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из картины "38 попугаев", Громозека из "Тайны третьей планеты".

За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность Ливанов удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства получил орден Почета.