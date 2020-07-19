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Путин поздравил Василия Ливанова с юбилеем 

ТАСС и ещё 14 3 часа назад
Путин поздравил Ливанова с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поздравил с 85-летием советского и российского актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений", — говорится в телеграмме.
Народный артист РСФСР, сценарист, режиссер Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. Актер снялся в более чем 40 фильмах, среди них — "Коллеги" по повести Василия Аксенова (1962, режиссер Алексей Сахаров), "Звезда пленительного счастья" (1975, Владимир Мотыль), "Ярославна, королева Франции" (1978, Игорь Масленников). Известность не только в СССР, но и во всем мире Василию Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986, Игорь Масленников).
Помимо работы в кино, Василий Ливанов много времени посвятил озвучиванию персонажей из мультфильмов. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из картины "38 попугаев", Громозека из "Тайны третьей планеты".
За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность Ливанов удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства получил орден Почета.
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Политика , Владимир Мотыль , Василий Ливанов , Шерлок Холмс , Василий Аксенов , Артур , Игорь Масленников , Владимир Путин , Алексей Сахаров
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