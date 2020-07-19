Кадыров потребовал от Зеленского извинений 

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", — написал он.

Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону , взятого полтора года назад. В нем украинский лидер рассказал, что в одном из шоу студии "Квартал 95" показали кадры с плачущим Кадыровым.

После этого у Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами. В ответ глава Украины заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства.

В своем сообщении Кадыров также заявил, что Зеленский нечестен не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Так, например, конфликт в Донбассе, которому он обещал положить конец, продолжается по сей день. Глава Чечни подчеркнул, что раньше народы России и Украины не могли допустить даже мысли о том, что их разделит война.

"Времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске", — написал он.

В завершение Кадыров призвал украинского лидера сделать первый шаг для выстраивания добрососедских отношений между Москвой и Киевом.

"Будьте мужчиной, всегда держите свое слово", — подытожил он.