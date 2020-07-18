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Мишустин распорядился учредить День работника транспорта 

ТАСС и ещё 3 34 минуты назад
В России появится новый праздник
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.
"Новый профессиональный праздник — День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы.
Праздник предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801-1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.
Глава правительства РФ поручил Минтрансу закрепить данное решение в течение трех месяцев.
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Политика , Михаил Мишустин , Минтранс РФ , Правительство РФ
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