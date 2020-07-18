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Пушков рассказал об угасании образа США 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Пушков: «Образ США гаснет, меркнет и тускнеет»
Фото: globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram высказал мнение, что ухудшение экономического положения США из-за "полной утраты контроля" в связи с распространением коронавируса подтверждает рискованность любых прогнозов о легком и быстром выходе Америки из кризиса.
"От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет", — отметил сенатор.
По словам Пушкова, Китай покончил с эпидемией коронавирусной инфекции и переходит к экономическому росту. США, в это же время, из-за большого количества новых случаев COVID-19 в стране "рискуют растерять позитив" от небольшой активизации экономики, а также получить увеличение числа безработных. Международный валютный фонд (МВФ), как напомнил сенатор, предупредил о том, что расширение масштабов эпидемии ударит по перспективам восстановления в Соединенных штатах, а правительству не хватает средств. Все это может увеличить налоговую нагрузку на уже недовольных ситуацией граждан.
В США, по последним данным, выявлено более 3,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, умерли более 139 тысяч человек. Центром эпидемии коронавирусной инфекции в США стал Нью-Йорк — в худшие дни за сутки в городе умирали более 700 человек, а более трех тысяч попадали в больницы. По последним данным, там умерли 18 758 человек, а около 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки.
По подсчетам ВОЗ, в мире зарегистрировано около 13,6 миллиона случаев, а умерли 585 тысяч человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает о более 14,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Погибли более 602 тысяч человек. По числу заболевших лидируют США, Бразилия и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 13
Политика , Алексей Пушков , Международный валютный фонд , ВОЗ , Китай , США
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