У губернатора Орловской области умер отец 

Сегодня не стало самого великого для меня человека — моего папы Клычкова Евгения Владимировича, его сердце остановилось. Он был для меня папой, отцом, другом, учителем, примером. И он оставил после себя огромное богатство — любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь, — написал губернатор в Instagram.

Клычков попросил прощения у отца за то, что не успел ему многого сказать, и поблагодарил медиков, пытавшихся спасти жизнь умершего.

Евгений Клычков окончил Калининградский институт рыбной промышленности и хозяйства, жил в Калининграде и работал мастером по обработке рыбы, а также помощником капитана на рыболовецких судах, согласно данным из открытых источников.