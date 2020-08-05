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Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде 

РИА Новости и ещё 3 26 минут назад
Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде
Фото: РИА Новости
Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его мнению, идеи "чернорубашечников" и "коричневых" подхватываются творцами "цветных революций" для насильственного смещения законных правительств.

"Призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства", — заявил Патрушев.

Особенно это заметно в Прибалтике, полагает секретарь Совбеза РФ, где "власти открыто занимаются подавлением инакомыслия и беззастенчивой пропагандой националистического и антироссийского содержания".
Все это, по суждению Патрушева, создает питательную среду для развития неонацистов.
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Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , "Российская газета"
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