Мишустин подписал указ об электронных трудовых книжках

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Электронная трудовая книжка — почти полный аналог бумажной. В ней есть сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

Уточняется, что постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Согласно ему, до 1 июля все работодатели должны письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующие заявления работники должны будут написать до 31 декабря. В электронные трудовые книжки будут включать сведения начиная с 2020 года.