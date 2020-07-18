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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Мишустин подписал указ об электронных трудовых книжках
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Электронная трудовая книжка — почти полный аналог бумажной. В ней есть сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.
Уточняется, что постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.
Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.
Закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Согласно ему, до 1 июля все работодатели должны письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующие заявления работники должны будут написать до 31 декабря. В электронные трудовые книжки будут включать сведения начиная с 2020 года.
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Политика , Михаил Мишустин
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