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Глава Калмыкии заболел коронавирусом 

News.ru и ещё 23 1 час назад
Глава Калмыкии заболел коронавирусом
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Руководитель Республики Калмыкия Бату Хасиков болен коронавирусной инфекцией. Об этом он сам рассказал, опубликовав обращение к землякам во «ВКонтакте».
Хасиков находится в больничной палате и уже проходит лечение от опасного заболевания.

Лично столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат. Ничего хорошего в болезни нет, переношу легко, благо иммунитет позволяет, — рассказал Хасиков.

Глава Калмыкии обратился к жителям республики и призвал их ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.
В мире к этому дню COVID-19 заражены более 18,5 млн человек, более 700 тысяч умерли, более 11,1 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заболевших в мире. Сейчас на территории 83 регионов Российской Федерации зафиксированы 5204 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
За сутки заболевших стало больше на 5204. 669 026 выздоровели. Умерли 14 490 человек. 139 из них скончались за последние сутки. Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 244 784 заразившихся. За сутки коронавирусом заболели ещё 687 человек. 184 969 выздоровели. 4521 умерли.
Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вакцине от коронавируса.
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Комментарии
Политика , Другое , Бату Хасиков , Роспотребнадзор , Республика Калмыкия
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