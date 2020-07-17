Минздрав призвал возобновить рейсы за рубеж

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил с призывом о возобновлении авиасообщения с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

Сделать он это предлагает с сохранением определенных ограничений для профилактики коронавируса.

Роспотребнадзор и Ранее стало известно, что МИД России Росавиация планируют открыть международное авиасообщение в два этапа. Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.

Напомним, оно было закрыто из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 27 марта нынешнего года.