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Минздрав призвал возобновить международное авиасообщение 

Общественная служба новостей и ещё 18 3 часа назад
Минздрав призвал возобновить рейсы за рубеж
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил с призывом о возобновлении авиасообщения с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.
Сделать он это предлагает с сохранением определенных ограничений для профилактики коронавируса.
Ранее стало известно, что МИД России, Роспотребнадзор и Росавиация планируют открыть международное авиасообщение в два этапа. Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.
Напомним, оно было закрыто из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 27 марта нынешнего года.
Сообщение Минздрав призвал возобновить международное авиасообщение появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Политика , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , МИД , Росавиация , Роспотребнадзор
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