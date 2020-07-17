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Кремль отреагировал на новые детали в деле об убийстве царской семьи 

Lenta.ru и ещё 3 50 минут назад
Кремль против пересмотра дела об убийстве царской семьи
Фото: РИА Новости
В Кремле выступают против пересмотра истории и призывают помнить и о хороших, и о плохих эпизодах прошлого. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что в деле об убийстве царской семьи появились новые детали, передает ТАСС.
В частности, представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что в рамках расследования эксперты изготовят 3D-модель шляпы императора Николая II.
«Большевики расстреляли царскую семью, и суть не меняется от того, будет там шляпа 3D или 2D… Расстрел имел место, расстреляли не только царя, но и семью, включая детей», — подчеркнул Песков.
Он также призвал обращаться за более детальной информацией о расследовании в следственные органы.
Ранее в июле следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР) Марина Молодцова в интервью «Известиям» сообщила, что следователи планируют проверить подлинность останков Николая II, найденных под Екатеринбургом, с помощью 3D-модели его шляпы. До этого стало известно, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии, например, версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь.
Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1999 году расследование дела об убийстве было завершено, но в 2007 году его возобновили после обнаружения останков цесаревича Алексея и его сестры Марии.
В 2015 году патриарх Кирилл обратился к правительству России с просьбой провести «дополнительные идентификационные исследования». С этой целью эксгумировали останки Романовых, захороненные в 1998 году в Петропавловском соборе Петербурга, чтобы изъять образцы Николая II и Александры Федоровны.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Марина Молодцова , Николай II , Правительство РФ , СКР , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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