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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Газета.Ruиещё 3
30 минут назад
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Песков: отказ Киева от "Минска" угрожает миру на Донбассе
Фото: ТАССТАСС
По его словам, на Украине все чаще говорят о том, что минский комплекс договоренностей уже не актуален и его необходимо заменить другим, более современным документом.
"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине", - отметил представитель Кремля.
Он также рассказал, что согласование нового документа невозможно без участия представителей ЛНР и ДНР, а Киев категорически отказывается от контактов с ними.
По этой причине ситуация с урегулированием конфликта "оставляет желать лучшего", констатировал Песков.
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Политика,Конфликты,Украина,Дмитрий Песков,РИА Новости,Киев
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