«Подфартило»: Песков о работе с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ему "подфартило" в карьере. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью "Авторадио".

"То, что мне подфартило в жизни, — это то, что я оказался пресс-секретарем [президента России Владимира] Путина, — сказал он. — Потому что стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного действующего государственного деятеля в мире — это, конечно, удача в жизни. Уникальная возможность каждый день учиться не по книгам, а в реальной жизни, уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют жизненное значение не только для нашей страны, но и всего мира, и одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже не маленькая".

Песков признался, что для него на посту пресс-секретаря, как и на прежних должностях, нет понятия творческой свободы.

"Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию [президента] я пришел из Министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре", — пояснил он.

"Посольская жизнь, которую я начал в Советском Союзе, наверное, характеризуется еще меньшей свободой, чем работа в администрации президента ", — добавил Песков.

"Свобода — это то, что есть у меня сейчас, — сказал пресс-секретарь. — Это не ноша. Это работа госслужащим".

Говоря о государственной службе, Песков заметил, что в народе слово "бюрократ" со временем стало использоваться с негативным оттенком.