Великобритании Посол России Андрей Келин оценил уровень отношений двух стран как «близкий к замерзанию», пишет газета The Daily Mail. При этом читатели издания посоветовали России наладить нормальные отношения с другими странами и назвали главной угрозой — Китай.

По данным издания, российский дипломат опроверг утверждения о том, что Россия вмешивалась в британскую политику, в том числе в референдум по Брекситу, пыталась выкрасть исследования британской вакцины от коронавируса, проводила испытания «космического оружия», в чем ее обвинили в Лондоне.

«Я чувствую, что Британия очень преувеличивает свое место в сознании россиян», — заявил он, подчеркнув, что отношения между Лондоном и Москвой «близки к замерзанию».

В комментариях к статье жители Великобритании высказали мнение, что Россия действительно вмешивается в дела страны и «холодная война никогда не заканчивалась»

«Почему бы русским для разнообразия не попробовать наладить с окружающим миром нормальные отношения?» — поинтересовался пользователь с ником Arch21.

Однако часть пользователей выразили уверенность, что главной угрозой для Британии является Китай.

Как сообщал «Рамблер», ранее в своем докладе комитет по разведке парламента Великобритании заявил, что Россия стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь преимуществами участия в международных организациях.