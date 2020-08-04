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Москва осудила ракетные удары Израиля по Сирии 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
Москва осудила ракетные удары Израиля по Сирии
Фото: РИА Новости
МИД России сообщил, что Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по Сирии.

«Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьезную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Москва призывает обе стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности.
Накануне сообщалось, что сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе в районе Дамаска.
Экс-министр обороны, бывший глава МИД Израиля Авигдор Либерман рассказал, при каких условиях возможно урегулирование отношений страны с Сирией.
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Политика , Африка , Наркооборот , Наркотики , Авигдор Либерман , МИД , Израиль , Москва , Сирия
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