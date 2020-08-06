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Захарова сделала заявление о задержанных россиянах 

Алиса Селезнёва и ещё 4 25 минут назад
Вина россиян, задержанных в Белоруссии, не доказана, и они должны вернуться на родину. Об этом заявила сегодня ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщал «Рамблер», ранее 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Украина заявила, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе, и попросила их экстрадиции.
Сегодня представитель МИД России напомнила, что вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана.

«Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — заявила Мария Захарова.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины для решения вопроса с задержанными россиянами.
Политика , Видео , Мария Захарова , Александр Лукашенко , МИД , ИТАР-ТАСС
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