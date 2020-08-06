Захарова сделала заявление о задержанных россиянах 

Как сообщал «Рамблер», ранее 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Украина заявила, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе, и попросила их экстрадиции.

Сегодня представитель МИД России напомнила, что вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана.

«Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — заявила Мария Захарова.