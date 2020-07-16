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Клишас не считает, что нужно переносить единый день голосования 

ТАСС и ещё 1 19 минут назад
Клишас: переносить единый день голосования не нужно
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает, что в связи с многодневным голосованием потребуется переносить единый день голосования, который проходит в сентябре.
"Моя позиция не поменялась. Сентябрь. Но обсуждать можно любые варианты", — сказал Клишас ТАСС, отвечая на вопрос, согласен ли он с позицией главы ЦИК о необходимости переноса единого дня голосования в связи с возможным введением голосования в течение нескольких дней.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в четверг, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. По ее мнению, сентябрь является самым неудачным месяцем, так как потребуется корректировать учебный процесс в связи с тем, что почти половина всех избирательных участков расположена в школах, а в избиркомах традиционно задействовано много учителей.
В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный в том числе на возможность проведения голосования в течение трех дней, а также на придомовых территориях и в местах общего пользования. ЦИК РФ обсуждает возможность голосования в течение нескольких дней на сентябрьских выборах. Как поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, "например, исходя из ситуации с пандемией", вносить изменения в процедуру голосования "своим постановлением и определить порядок голосования". Таким образом, по ее словам, ЦИК может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство.
В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, по его итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний. Согласно законодательству, единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов депутатов Госдумы — в третье воскресенье сентября.
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Комментарии
Политика , Элла Памфилова , Андрей Клишас , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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