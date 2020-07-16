«Пеняйте на себя»: США нагнетают угрозы по «СП-2»

Financial Times (Великобритания) . «Это ясное предупреждение всем компаниям: содействие российским проектам с пагубным влиянием недопустимо, — заявил госсекретарь США Майк Помпео. — Уходите оттуда или пеняйте на себя». Он имел в виду «Северный поток — 2». Но этот шаг вряд ли сможет сорвать строительство, отмечает эксперт

«Северный поток — 2», по которому газ пойдет в Германию и Центральную Европу, строит компания, принадлежащая Газпрому . Однако половину финансирования предоставили пять европейских энергетических групп: Shell , Uniper, OMV, Wintershall и Engie.

«Это ясное предупреждение всем компаниям: содействие российским проектам с пагубным влиянием недопустимо, — заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. — Уходите оттуда или пеняйте на себя».

Эта проблема уже испортила отношения между Вашингтоном и Берлином: Германия обвиняет США во вмешательстве в ее энергетическую политику. Но администрация Трампа, заручившись поддержкой обеих партий в Конгрессе, утверждает, что репрессивные меры необходимы для сдерживания России

Два года назад Конгресс принял закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, чтобы помешать России достроить трубопровод. Тогда Госдепартамент заявил, что займы и инвестиции, сделанные до этой даты, будут освобождены от санкций. В среду Помпео объявил, что администрация Трампа эти меры защиты снимает.

«Давайте начистоту, это не коммерческие проекты, — сказал он. — Это ключевые инструменты Кремля, чтобы воспользоваться пагубной европейской зависимостью от российских энергоносителей и в конечном итоге подорвать трансатлантическую безопасность».

На фоне этого шага Конгресс готовится к обсуждению ежегодного оборонного законопроекта, который включает дополнительные меры по срыву газопровода.

Тед Круз (Ted Cruz), сенатор-республиканец от штата Техас и один из главных сторонников этих мер, заявил, что действия Госдепартамента

«еще раз подтверждают, что во всем правительстве США существует двухпартийный, двухпалатный, межотраслевый консенсус, что трубопровод Путина заработать не должен».

Круз сказал, что Конгресс предпринимает дополнительные меры по расширению диапазона санкций, связанных с «Северным потоком — 2».

Хотя администрация и Конгресс едины в стремлении надавить на Россию, Белый дом к юридически обязывающим мерам законодателей относится настороженно.

Специалист по санкциям Джулия Фридландер (Julia Friedlander), недавно уволившаяся из казначейства США , заявила, что, послав резкий сигнал компаниям — участницам проекта, Госдепартамент одновременно пытался предотвратить более жесткие действия со стороны Конгресса. При этом она отметила, что этот шаг лишь замедлит строительство трубопровода и почти лишен шансов сорвать его окончательно.

«По сути вы лишь вобьете клин между своими же союзниками из-за того, что так или иначе случится и к тому же принесет России победу», — предупредила Фридландер, ныне сотрудник Атлантического совета.

В Москве американские угрозы назвали попыткой политического давления против интересов российского бизнеса. Ранее Россия пообещала принять ответные меры против любых новых санкций США, а Газпром заявил, что намерен завершить строительство «Северного потока — 2» самостоятельно, если США вынудят его партнеров отказаться от проекта.

«Это политическое давление в целях недобросовестной конкуренции, показатель слабости американской системы», — сказала представитель российского МИДа Мария Захарова.

Москва последовательно уверяет, что трубопроводы — коммерческие проекты и что США пытаются помешать их строительству, чтобы продвигать в Европу собственный экспорт сжиженного природного газа в качестве альтернативного источника.

Строительство трубопровода по дну Балтийского моря были приостановлено в прошлом году. После того, как швейцарская компания Allseas вышла из проекта, побоявшись американских санкций, остался недостроенным участок в 120 км. С тех пор Газпром отправил в Германию судно-трубоукладчик, и на прошлой неделе датские власти выдали компании разрешение на возобновление работ.

«Они рассчитывали, что датчане замедлят ситуацию и введут санкции, чтобы вынудить подрядчиков уйти, — сказала она. — Теперь они быстро придумывают, как сделать наказание более болезненным и затормозить проект еще сильнее».

Один человек, знакомый с работой Госдепартамента, объяснил, что санкции будут грозить любой компании, которая помогает строительству — например, тем, кто заправляет [топливом] российское судно. Банки, которые переводят средства от имени участвующих организаций, тоже рискуют.

Часть, которую предстоит достроить, находится в датских территориальных водах. «Северному потоку — 2» пришлось запросить у Копенгагена разрешение на использование судов-трубоукладчиков Газпрома.

Энергетическое агентство Дании в прошлый понедельник ответило согласием, по сути дав зеленый свет для возобновления строительства.

По оценкам аналитиков, использование устаревших в технологическом плане трубоукладчиков означает, что на прокладку последнего оставшегося участка может уйти около трех месяцев. Австрийская энергетическая группа OMV отреагировала на заявление Помпео так:

«У нас есть общественное руководство, и мы его проанализируем».

Исполнительный директор компании немец Райнер Зеле (Rainer Seele) ранее заявил, что своим противодействием строительству газопровода Вашингтон «диктует» Европе энергетическую политику.

Shell от комментариев отказалась. Wintershall, Engie и Uniper на запросы не откликнулись.