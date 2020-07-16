Памфилова назвала сентябрь неудачным для единого дня голосования

Проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Говоря о возможности проведения выборов в сентябре в течение нескольких дней, Памфилова пояснила, что сейчас этот вопрос будет проработан "в точечном режиме".