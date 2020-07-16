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Памфилова: из-за выборов в течение нескольких дней нужно перенести единый день голосования 

ТАСС 1 час назад
Памфилова назвала сентябрь неудачным для единого дня голосования
Фото: ТАСС
Проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Говоря о возможности проведения выборов в сентябре в течение нескольких дней, Памфилова пояснила, что сейчас этот вопрос будет проработан "в точечном режиме".
"Но на будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть [в этой ситуации], — это сентябрь", — убеждена она.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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