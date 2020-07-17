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Песков оценил ситуацию вокруг собора Святой Софии 

Rambler News Service и ещё 4 24 минуты назад
Песков оценил ситуацию вокруг собора Святой Софии
Фото: Reuters
Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле вряд ли скажется на отношениях России и Турции, заявил в эфире «Авторадио» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что такое произойдет. У нас есть официальная позиция государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции — это «А». И «Б» — мы все-таки надеемся, что при любом решении наши турецкие партнеры будут учитывать статус Айя-Софии как объекта, который причислен к категории культурного всемирного наследия ЮНЕСКО, первое, и будет учитываться, что он имеет святое, сакральное значение для многих христиан, для православных в мире», — сказал Песков.
Как рассказал Песков, Турция уже разъяснила, что «все будет сохранено в лучшем виде», и все желающие смогут посещать собор.
«Более того, я вам скажу, в Айя-Софии были достаточно дорогие билеты, а теперь билетов не будет, вход будет бесплатный. В этом плане наши туристы выиграют», — добавил Песков.
10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение Госсовета своим указом.
Собор Святой Софии, построенный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, был превращен в мечеть после взятия Константинополя турецким султаном Мехмедом Завоевателем в 1453 году. В 1934 году решением светского правительства Кемаля Ататюрка он был преобразован в музей. Проведение богослужений в соборе было запрещено.
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Политика , В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , ЮНЕСКО , Авторадио , Стамбул , Турция
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