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Москва ответила Лукашенко на слова о «пожаре до Владивостока» 

Павел Тиунов и ещё 3 22 минуты назад
Депутаты Государственной Думы РФ призвали не реагировать на провокационные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в случае дестабилизации ситуации в стране пригрозил пожаром вплоть «до Владивостока», сообщает РБК. Некоторые парламентарии считают, что громкими высказываниями белорусский лидер пытается поднять свой упавший рейтинг.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в послании к согражданам Александр Лукашенко подчеркнул, что задержанные на прошлой неделе в Минске 33 россиянина были присланы в город специально для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.
Он также заявил, что если ситуация в стране выйдет из-под контроля, то "полыхать будет так, что до Владивостока тяжело будет".
Зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал скандальное высказывание Лукашенко «несуразным действием», которое в связи с падением рейтинга национального лидера должно «сплотить общество перед внешней угрозой» в виде России.

«Видимо, белорусская сторона считает, что для победы все средства хороши», — предположил депутат.

При этом глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников уточнил, что Россия не получит никакой выгоды от дестабилизации ситуации в Белоруссии. Парламентарий привал не реагировать на заявление Лукашенко, поскольку «ничего обидного» в адрес РФ не прозвучало.
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Политика , Видео , В мире , СНГ , Ситуация в мире , Виктор Водолацкий , Калашников Леонид Иванович , Александр Лукашенко , Госдума , Владивосток , Москва
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