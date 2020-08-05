Ранее, как сообщал «Рамблер», в послании к согражданам Александр Лукашенко подчеркнул, что задержанные на прошлой неделе в Минске 33 россиянина были присланы в город специально для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

Он также заявил, что если ситуация в стране выйдет из-под контроля, то "полыхать будет так, что до Владивостока тяжело будет".

Зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал скандальное высказывание Лукашенко «несуразным действием», которое в связи с падением рейтинга национального лидера должно «сплотить общество перед внешней угрозой» в виде России.

«Видимо, белорусская сторона считает, что для победы все средства хороши», — предположил депутат.