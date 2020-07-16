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«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова 

Артём Кульша 1 час назад
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
Фото: ТАСС
Единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев не давал согласие на членство Германии в Североатлантическом Альянсе (НАТО). Об этом он сам сообщил «Подъему».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в 1990 году Горбачев дал согласие на вступление объединенной Германии в НАТО в ходе встречи с тогдашним канцлером Германии Гельмутом Колем и министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером.
Вчера сенатор Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике, заявил в своем твиттере, что таким образом Горбачев пошел на полную геополитическую капитуляцию, так как мог потребовать нейтрального статуса Германии.
«Чепуха. Больше и нет за этим ничего», — заявил сегодня Горбачев.
Он назвал слова Пушкова нападками, выразил уверенность, что под ними нет оснований, и высказал мнение, что те, кто с ними выступает, разыгрывают разные варианты, чтобы узнать его реакцию.
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Комментарии 2
Политика , Гельмут Коль , Михаил Горбачев , Штеффен Зайберт , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО , Германия
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