«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в 1990 году Горбачев дал согласие на вступление объединенной Германии в НАТО в ходе встречи с тогдашним канцлером Германии Гельмутом Колем и министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером.

Вчера сенатор Алексей Пушков , председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике, заявил в своем твиттере, что таким образом Горбачев пошел на полную геополитическую капитуляцию, так как мог потребовать нейтрального статуса Германии.

«Чепуха. Больше и нет за этим ничего», — заявил сегодня Горбачев.

Он назвал слова Пушкова нападками, выразил уверенность, что под ними нет оснований, и высказал мнение, что те, кто с ними выступает, разыгрывают разные варианты, чтобы узнать его реакцию.