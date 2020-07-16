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Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа 

Мария Иванова и ещё 2 17 минут назад
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует ехать на Генассамблею ООН в сентябре и проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее газета The Times рассказала, что Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов президента США.
По данным издания, встреча может состояться 15 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. The Times утверждает, что госсекретарь США Майкл Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 13 июля подтвердил желание Трампа провести такую встречу.
«Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом», — заявил Песков.
Информацию о возможной встрече он назвал не официальными заявлениями, а «какими-то газетными размышлениями».
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Политика , Майкл Помпео , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генассамблея ООН , МИД , Газета The Times , США
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