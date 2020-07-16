Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует ехать на Генассамблею ООН в сентябре и проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее газета The Times рассказала, что Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов президента США.
По данным издания, встреча может состояться 15 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. The Times утверждает, что госсекретарь США Майкл Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 13 июля подтвердил желание Трампа провести такую встречу.
«Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом», — заявил Песков.
Информацию о возможной встрече он назвал не официальными заявлениями, а «какими-то газетными размышлениями».