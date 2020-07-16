Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа 

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Как писал «Рамблер», ранее газета The Times рассказала , что Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов президента США.

«Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом», — заявил Песков.

Информацию о возможной встрече он назвал не официальными заявлениями, а «какими-то газетными размышлениями».