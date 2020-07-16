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«Закончится плачевно»: в ГД оценили попытки США сорвать «Северный поток» 

News.ru 1 час назад
В Думе оценили попытки США сорвать «Севпоток-2»
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал, чем могут закончиться для США попытки сорвать строительство газопровода «Северный поток-2». Член комитета по энергетике считает, что Америке непозволительно диктовать свои условия России и странам ЕС.
Политик уверен, что США нужно научиться решать все вопросы за столом переговоров, а не навязывать свои интересы другим странам.
«США не в силах остановить строительство «Северного потока 2». Газопровод будет достроен, несмотря на противодействия и санкции. Былое влияние США на европейские страны утеряно. Попытки американцев помешать строительству закончатся для них плачевно», — резюмирует депутат в беседе с РИА Новости.
Россия уже научилась эффективно противодействовать попыткам США помешать её развитию, добавляет политик. И в мире время американского диктата уже безвозвратно прошло.
«Пора уже им учитывать новую реальность», — подытожил Шеремет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Он предупредил, что компаниям, которые участвуют в прокладке трубопровода, придётся столкнуться с «последствиями».
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Комментарии
Политика , Михаил Шеремет , ЕС , Госдума , РИА Новости , США
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