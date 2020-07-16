В Думе оценили попытки США сорвать «Севпоток-2»

Политик уверен, что США нужно научиться решать все вопросы за столом переговоров, а не навязывать свои интересы другим странам.

«США не в силах остановить строительство «Северного потока 2». Газопровод будет достроен, несмотря на противодействия и санкции. Былое влияние США на европейские страны утеряно. Попытки американцев помешать строительству закончатся для них плачевно», — резюмирует депутат в беседе с РИА Новости.

Россия уже научилась эффективно противодействовать попыткам США помешать её развитию, добавляет политик. И в мире время американского диктата уже безвозвратно прошло.

«Пора уже им учитывать новую реальность», — подытожил Шеремет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Он предупредил, что компаниям, которые участвуют в прокладке трубопровода, придётся столкнуться с «последствиями».