Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы 

"ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу Boeing MH17. По моему глубочайшему убеждению, России самое время выйти из Совета Европы с его ЕСПЧ. Пользы от игры с наперсточниками никакой, кроме вреда", — написал Никонов в Facebook.

Комментарий Вячеслава Никонова в Facebook

Борт, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек — все, кто находились на борту. Украина обвинила в трагедии ополченцев, а те заявили, что не располагали средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Ранее совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств катастрофы, представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что не нашло подтверждений тому, что самолет был сбит украинским зенитно-ракетным комплексом "Бук".

После этого эксперты заявили, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Однако в Кремле не раз заявляли, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing, а в МИД РФ заявили, что обвинения ССГ в причастности России к трагедии "голословны и вызывают сожаление".

В июле этого года Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России из-за крушения малазийского Boeing рейса MH17.