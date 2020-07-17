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Главы правительств стран ЕАЭС приняли план по борьбе с COVID-19 

РИА Новости и ещё 26 1 час назад
Cтраны ЕАЭС приняли план по борьбе с COVID-19
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске по итогам обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусом на территории стран "пятерки", а также распоряжения о картах развития агроиндустрии и индустриализации Евразийского экономического союза.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Это первая очная встреча премьеров после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Участники заседания одобрили распоряжение "О комплексном плане мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств — членов Евразийского экономического союза".
Кроме этого, был принят ряд распоряжений, касающихся хода реализации соглашений о маркировке товаров, решение о межгосударственной программе по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.
Также были подписаны распоряжения "О карте развития агроиндустрии Евразийского экономического союза" и "О карте индустриализации Евразийского экономического союза". Участники встречи одобрили и решение о непроставлении отметок таможенных органов в транспортных, коммерческих и иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде, и ряд других документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Политика , В мире , Выборы на Украине , Мигранты , ЕАЭС , Минск
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