Cтраны ЕАЭС приняли план по борьбе с COVID-19

Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске по итогам обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусом на территории стран "пятерки", а также распоряжения о картах развития агроиндустрии и индустриализации Евразийского экономического союза

Армения, Белоруссия, Казахстан и Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия Киргизия . В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Это первая очная встреча премьеров после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Участники заседания одобрили распоряжение "О комплексном плане мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств — членов Евразийского экономического союза".

Кроме этого, был принят ряд распоряжений, касающихся хода реализации соглашений о маркировке товаров, решение о межгосударственной программе по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Также были подписаны распоряжения "О карте развития агроиндустрии Евразийского экономического союза" и "О карте индустриализации Евразийского экономического союза". Участники встречи одобрили и решение о непроставлении отметок таможенных органов в транспортных, коммерческих и иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде, и ряд других документов.

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