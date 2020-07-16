МИД назвал санкции против Пригожина «паранойей» 

Все новости на карте

Мария Захарова. Санкции США против россиян в суданском контексте вызывают сожаление, а утверждения о "руке Кремля" в различных регионах мира — это паранойя, заявила официальный представитель МИД РФ

"Вызывает сожаление решение Минфина США от 15 июля внести в свой санкционный список в суданском контексте трех российских граждан, а также пять компаний", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Утверждение о некоей "руке Кремля" в различных регионах мира — это такая американская паранойя. Что касается санкций, они лишь добавляют негатив в и без того непростые отношения между нашими странами", — отметила она.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным . Согласно сообщению минфина , "игроки, против которых были приняты шаги сегодня, напрямую содействовали действиям Пригожина в мире и пытались подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане".

В список санкций внесены: россиянин Игорь Лавренков , Андрей Мандель (гражданство не указано) и россиянин Михаил Потепкин.

ООО "М Инвест", по данным американских властей, служит прикрытием для так называемой ЧВК Вагнера в Судане и "разрабатывает планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов". Андрей Мандель и Михаил Потепкин якобы играют ключевую роль в работе этой организации.

Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, утверждает минфин США, помогали осуществить более 100 переводов на сумму более 7,5 миллионов долларов, "отправленных в интересах Пригожина".

Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", говорится в сообщении.