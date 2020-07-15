«Нечистоплотная конкуренция»: МИД о санкциях США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала включение «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рекомендации закона о санкциях CAATSA политическим давлением со стороны США.
«Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции», — приводит её слова РИА Новости.
Захарова отметила, что это является «показателем слабости американской системы».
Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что у США нет эффективно действующих инструментов, кроме силовых приёмов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США обновил рекомендации в рамках закона CAATSA и включил в них «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».