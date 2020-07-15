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В Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию 

Авторадио и ещё 25 5 часов назад
В Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию
Фото: Инфо 24
В центре Москвы на Пушкинской площади проходит несанкционированный митинг. Участники собирают подписи под требованием отменить итоги голосования по поправкам к Конституции. Как передает корреспондент «Интерфакса», группа сторонников оппозиции направилась в сторону Цветного бульвара. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали участников акции о незаконности мероприятия и просили покинуть проезжую часть, однако оппозиционеры продолжили несанкционированную акцию. После этого полицейские начали их задерживать.
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Политика , Митинги в Москве , Поправки в Конституцию , МВД , Москва
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