В центре Москвы на Пушкинской площади проходит несанкционированный митинг. Участники собирают подписи под требованием отменить итоги голосования по поправкам к Конституции. Как передает корреспондент «Интерфакса», группа сторонников оппозиции направилась в сторону Цветного бульвара. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали участников акции о незаконности мероприятия и просили покинуть проезжую часть, однако оппозиционеры продолжили несанкционированную акцию. После этого полицейские начали их задерживать.
В Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию
Фото: Инфо 24
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