Стало известно о визите Путина в Крым

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Президент России Владимир Путин приедет в Крым 16 июля и поучаствует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ, сообщает РИА Новости.

"Завтра президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Путин также примет участие в видеоконференции из Керчи с другими судостроительными комплексами — это Северодвинск, "Севмаш" , и питерская "Северная верфь" . В этот день там также будут закладывать новые корабли, добавил Песков.

Также он сообщил, что российский лидер планирует пообщаться с судостроителями, которые работают в Керчи.