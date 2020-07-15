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Путин поучаствует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму 

РИА Новости Крым и ещё 2 40 минут назад
Стало известно о визите Путина в Крым
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин приедет в Крым 16 июля и поучаствует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ, сообщает РИА Новости.
"Завтра президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Путин также примет участие в видеоконференции из Керчи с другими судостроительными комплексами — это Северодвинск, "Севмаш", и питерская "Северная верфь". В этот день там также будут закладывать новые корабли, добавил Песков.
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Также он сообщил, что российский лидер планирует пообщаться с судостроителями, которые работают в Керчи.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , Северная верфь , Севмаш , РИА Новости , Республика Крым
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