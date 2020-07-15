Россия и Белоруссия сбавили тон в отношениях

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия в полном объеме выполняет обязательства по поставках нефти и газа в Белоруссию.

Россия рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Белоруссией по всем проблемам энергетической сферы. Этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министров России и Белоруссии, где была затронута тема создания единого рынка ЕАЭС

Последнее является давней целью Белоруссии, поскольку это позволит Минску закупать газ по внутрироссийским ценам. С нефтью так и происходит, причем налоговые изменения в России вызывают критическую реакцию в Минске.

Так было в истории с налоговым маневром, который должен за шесть лет отменить экспортную пошлину и сделать стоимость нефти в России единой как внутри страны, так и за ее пределами. Естественно, без учета затрат, которые нужно потратить на логистику.

Больше всего пострадали белорусы, поскольку российские НПЗ получают компенсацию из федерального бюджета. До 2019 года Минск зарабатывал на перепродаже благодаря разнице цен внутри России и Европы порядка 2-5 млрд долларов в год.

Белорусы периодически пытаются создать иллюзию, что могут заменить Россию в качестве поставщика нефти, заключая контракты с Азербайджаном Венесуэлой и другими государствами, но это откровенная показуха. Логистически российская нефть всегда будет для Белоруссии дешевле альтернативных поставок, а Минск может создать только пропагандистскую иллюзию.

Председатель белорусского правительства Роман Головченко объявил о договоренности с Россией по соглашении в сфере ТЭК, включая и вопрос цен на энергоносители. Ранее в Минске демонстрировали особый подход к расчету тарифов и оказались должны России более 100 млн долларов за поставки газа, но теперь и этот казус разрешен.

Головченко с российским премьером Михаилом Мишустиным заключили соглашение по Белорусской АЭС и обозначили курс на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества наших государств по энергетики и другим вопросам.

Тон переговоров был бесконфликтным, а не так, как в прошлом году, когда Минск постоянно требовал у Москвы всевозможных преференций, а российская сторона настаивала на углублении интеграции между нашими странами. Данный процесс заморожен из-за того, что Минск не захотел идти Москве на политические уступки.

На этот раз Белоруссия не пыталась получить дивиденды от России, а само снижение градуса в переговорном процессе связано с белорусскими президентскими выборами, которые должны состояться в августе 2020 года.

Соглашение выгодно обеим сторонам

«Эти заявления носят дежурный характер. Россия помогает Белоруссии строить атомную станцию, но даже тут все неоднозначно. Планы президента Александра Лукашенко по атомному проекту во многом построены на снижении энергетической зависимости от РФ. Вторым моментом являлись планы по экспорту электроэнергии в Прибалтику», — заключает Перов.

Белорусская АЭС дублирует закрытую литовцами Игналинскую АЭС, и это не совпадение. Минск планирует заменить бывшую литовскую АЭС в энергетической системе региона, которая мало чем изменилась с распада Советского Союза.

В Прибалтике не хотят впадать в зависимость от Белоруссии, поэтому такой вариант развития события там законодательно запретили.

«Риторика переговоров носит спокойный характер. Это показывает желание сторон найти компромисс в своих отношениях, но одновременно с этим прошла информация о том, что в белорусской дочке «Газпром-банка» найдена «черная карта», поэтому подковерная борьба продолжается, но сейчас обе стороны не хотят ее обострять», — констатирует Перов.

Лукашенко находится в сложной политической ситуации, которая вызывает двусмысленность и для политики России.

«С одной стороны, политика постоянного шантажа и громких заявлений Лукашенко не устраивает Москву, а с другой — мы к этому давно привыкли и знаем, как себя вести. Еще существует риск, что Белоруссия после Лукашенко станет более прозападной», — резюмирует Перов.

Для России фигура Лукашенко является гарантией того, что Белоруссия будет оставаться в орбите политического влияния Москвы.

Россия поддержала Лукашенко в период его президентской кампании

«Тут много подводных камней, но в период президентской компании Александру Григорьевичу нужна поддержка России. Поэтому белорусскому лидеру нет смысла начинать новые нефтяные или газовые войны», — констатирует Перов.

Очередное энергетическое противостояние с РФ подорвет ситуацию внутри Белоруссии и скажется на позициях Лукашенко, как кандидата в президенты, поэтому в ближайшие месяцы не надо ждать по этому вопросу каких-либо обострений.

«Лукашенко хочет предстать перед Россией тем кандидатом, который нужен Москве, а наша страна также не предпринимает попыток ударить по белорусскому лидеру в это непростое для него время», — заключает Перов.

С этим связан примирительный тон Москвы и Минска, который мы видим на примере этих переговоров по энергетическим вопросам.

Этот спор продолжится, но это уже следствие той структуры отношений, которая успела сложиться между Россией и Белоруссией.