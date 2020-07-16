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Памфилова предложила перенести Единый день голосования 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 45 1 час назад
Памфилова предложила перенести Единый день голосования
Фото: РИА Новости
Единый день голосования, который в России проходит в сентябре, в будущем необходимо перенести, считает руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.
Сентябрь, по мнению главы ЦИК, неудачный месяц для голосования, передает РИА «Новости».
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.
По ее словам, для решения о возможности установления двух— или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон.
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Политика , Поправки в Конституцию , Элла Памфилова , Владимир Путин , Госдума , Центризбирком России , РИА Новости
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