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Кремль ответил на обвинения в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 10 53 минуты назад
Кремль ответил на обвинения Лондона
Фото: ТАСС
Россия не имеет отношения к хакерским атакам на исследовательские центры в Великобритании, якобы совершенные с целью похитить данные о вакцине от коронавируса. Так на обвинения Лондона ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 16 июля.
«Россия не располагает информацией о том, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что Москва не приемлет голословных обвинений. В качестве примера он привел обвинения в адрес России по поводу предполагаемого вмешательства в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году.
Ранее в четверг на официальном сайте британского правительства появилось заявление, в котором говорится, что российская разведка собирала информацию как о разработке вакцины, так и в целом об изучении вируса. К заявлению присоединились также США и Канада. По данным Центра кибербезопасности Соединенного Королевства, киберпреступники использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail.
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Политика , Вторая волна , Дмитрий Песков , РИА Новости , Великобритания
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