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Российские политики ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2» 

News.ru и ещё 50 38 минут назад
Российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Он предупредил, что компаниям, которые участвуют в прокладке трубопровода, придётся столкнуться с «последствиями».
Такие же ограничения могут коснуться и «Турецкого потока — 2», предупредил Помпео. На это представитель МИД Мария Захарова ответила, что действия Госдепа не что иное, как «политическое давление для нечистоплотной конкуренции». И это демонстрирует слабость американской системы, которая других методов, кроме силовых приёмов, не имеет, пишет РИА Новости.
Сенатор Константин Косачев назвал угрозы Помпео политическим шантажом и отметил, что США, следуя логике обвинений, признают врагами более 120 предприятий, большая часть которых находится во Франции и Германии.
США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности, — с иронией резюмировал политик.
Депутат Госдумы Игорь Ананских уверен, что США преследуют только одну цель — поставку своего сжиженного газа в Европу. Он дороже, менее выгодный и совершенно не нужен европейским потребителям, отмечает политик.
Компания Nord Stream 2 AG, в свою очередь, расценила угрозы Помпео как игнорирование интересов европейской промышленности, в частности интересов компаний, которые обязались вложить в проект по миллиарду евро. А ещё более тысячи фирм из 25 стран абсолютно зависимы от его завершения и прекращение строительства грозит европейцам переплатами за газ в миллиарды долларов.
Ранее NEWS, ru сообщал, что Германия призвала США отказаться от ужесточения санкций по газопроводу «Северный поток — 2», поскольку политика Белого дома подрывает трансатлантическое партнёрство.
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Комментарии 5
Политика , Видео , Мария Захарова , Игорь Ананских , Константин Косачев , МИД , Госдеп США , Госдума , РИА Новости , США
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