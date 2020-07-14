Милонов поддержал закон о защите россиян за рубежом

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По словам Милонова, этот закон позволит активнее отстаивать права россиян за границей. Депутат отметил, что законопроект, в частности, предполагает введение санкций, ввод миротворческого контингента.

Политик добавил, что до принятия закона возможно применения тотальных санкций против стран с русофобной политикой. По мнению Милонова, «нельзя одновременно осуждать лишение избирательных прав русских в Латвии и осуществлять торговлю с Латвией».