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Милонов выступил за принятие закона о защите россиян за рубежом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Милонов поддержал закон о защите россиян за рубежом
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил за принятие в РФ закона о защите русскоязычного населения за рубежом. Об этом сообщает РИА ФАН.
По словам Милонова, этот закон позволит активнее отстаивать права россиян за границей. Депутат отметил, что законопроект, в частности, предполагает введение санкций, ввод миротворческого контингента.
Политик добавил, что до принятия закона возможно применения тотальных санкций против стран с русофобной политикой. По мнению Милонова, «нельзя одновременно осуждать лишение избирательных прав русских в Латвии и осуществлять торговлю с Латвией».
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Политика , Виталий Милонов , Госдума
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