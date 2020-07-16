Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета 

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 17 июля Минск и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Семнадцатого июля председатель правительства РФ Мишустин посетит Республику Белоруссию (город Минск) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, включая устранение барьеров на внутреннем рынке Союза, совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
"На заседании планируется принять решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии Евразийского экономического союза, а также одобрить другие инициативы, необходимые для функционирования и развития рынка Союза и обеспечения равных условий конкуренции", — добавляется в сообщении.