«Чей Крым?»: вопрос переадресовали российским судьям

Государственная дума в первом чтении приняла предложенные Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом поправки к антиэкстремистскому закону. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин утверждает, что после его принятия ни украинские, ни американские политики больше не рискнут публично ставить под сомнение принадлежность Крыма или Курил к России. Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что сильнее всего от этого закона пострадают российские журналисты, блогеры и те, кому по долгу службы приходится участвовать в обсуждении подобных вопросов.

Депутаты Государственной Думы 14 июля в первом чтении приняли поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий. Напомним, эти поправки подготовили главы профильных комитетов обеих палат парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они предложили уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признаётся экстремизмом.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании был воодушевлён перспективами, которые открываются на поприще защиты суверенитета страны, и грозил российскими тюрьмами как отечественным, так и зарубежным политикам.

У нас российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь, они должны понимать, ответственность появляется, до десяти лет, — заявил он.

Не упустил спикер Госдумы и возможности зацепить оппонентов из КПРФ , напомнив об ответственности коммунистов за развал Советского Союза.

Это было в нашей истории. Поэтому сейчас мы должны как монолит быть в вопросах суверенитета, невзирая на разницу значков и партий. Об этом речь идёт. Давайте теперь эту тему закроем и будем понимать, что тот, кто поставил под сомнение или с призывом выступил, всё, иди отвечай, — подчеркнул парламентарий.

Также Володин добавил, что к ответственности могут привлечь и американских политиков, которых теперь можно будет арестовать по прилёту в Россию или даже затребовать их экстрадицию. И отдельно, конечно, упомянул украинцев с их территориальными претензиями.

Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать экстрадиции к нам в страну, — пояснил он.

Впрочем, вероятность того, что Украина начнёт массово выдавать Москве на суд своих политиков, публично отказывающихся признавать Крым российским, равна нулю. Равно как и вера в то, что наши правоохранительные органы возьмут на себя смелость арестовать кого-то из представителей США. Или всю верхушку Евросоюза , регулярно продлевающего «крымские санкции». Зато вполне вероятно, что они продолжат заводить уголовные дела за репосты в соцсетях в отношении русских подростков и закрывать их в тюрьмы на десять лет.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с NEWS.ru отметил, что принятие этого закона чрезвычайно усложнит жизнь журналистам и тем, кто по долгу службы обязан ввести дискуссию на эти темы:

Фактически, табуированными становятся темы не только Крыма, но и тех же Курильских островов и так далее. Не очень чёткое определение, что есть призыв — ставит под сомнение многие высказывания относительно спорных территорий, даже если речь идёт о международном праве и, например, переговорах с японским правительством.

Также Гращенков не исключил, что в силу особенностей уголовного делопроизводства в России, новый закон ударит в основном по простым блогерам, а не реальным экстремистам.

В конце концов, добраться до тех же украинских политиков из России невозможно, а вот привлечь к ответственности каких-нибудь подростков из интернета — гораздо проще. Учитывая, что часто наши силовики любят получать звёздочки за борьбу с подобными проявлениями экстремизма, поправки в закон кажутся довольно опасным явлением, — предположил эксперт.

С другой стороны, политтехнолог Алёна Август отметила, что этот закон — логическое продолжение принятой на всенародном голосовании поправки в Конституцию, и он, как асфальтовый каток не разбирает, что попадает в зону его действия. И потому вполне возможны случаи, когда молодые люди, со свойственной им дерзостью, станут его жертвами из-за репостов в соцсетях.

Алёна Август:

Что делать? Учить читать и соблюдать законы своей страны. Нет других вариантов. Если законы не читать, вполне вероятно порой испытать их карающую сторону на собственной судьбе ненамеренно, а если намеренно — значит карма настигнет неизбежно.