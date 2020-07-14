Медведев предупредил о новой волне коронавируса 

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 739,9 тысячи человек.

Сегодня Медведев провел международный межпартийный круглый стол, который был посвящен сотрудничеству в сфере безопасности во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Никто не может дать гарантии, что не будет второй, третьей волны (распространения COVID-19. — Прим. ред.)», — заявил он в ходе него.

Медведев высказал мнение, что никто не может гарантировать и эффективность лекарств от коронавирусной инфекции, которые в настоящее время разрабатываются. Также он призвал вдуматься в слова одного из ведущих инфекционистов из США, который заявил, что пандемия COVID-19 только начинается.