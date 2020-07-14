Госдума приняла законопроект о защите территориальной целостности 

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Государственная дума сегодня в первом чтении приняла законопроект о защите территориальной целостности России . Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию России.

«После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части ее территории. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», — подчеркнул он.

Ожидается, что поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» депутаты примут до конца сессии.