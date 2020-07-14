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Госдума приняла законопроект о защите территориальной целостности 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Госдума приняла законопроект о защите территориальной целостности
Фото: РИА Новости
Государственная дума сегодня в первом чтении приняла законопроект о защите территориальной целостности России. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
По словам спикера Думы Вячеслава Володина, законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию России.
«После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части ее территории. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», — подчеркнул он.
Ожидается, что поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» депутаты примут до конца сессии.
«Рамблер» писал, что сегодня Вячеслав Володин предупредил украинских политиков, что они будут нести ответственность за свои высказывания о Крыме. Он также отметил, что после принятия поправок Россия может «потребовать их экстрадиции».
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Комментарии 1
Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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