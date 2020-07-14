Медведев призвал не «вешать всех собак» на ВОЗ 

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В ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19" он подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса требует эффективного межгосударственного сотрудничества — по линиям органов власти, органов здравоохранения, научных учреждений, специальных служб и международных организаций.

"Я здесь имею в виду прежде всего Всемирную организацию здравоохранения. К сожалению, эта организация тоже пострадала в период пандемии, поскольку вокруг нее разворачивается отдельная политическая кампания, что, на мой взгляд, совершенно неправильно, поскольку нужно всем вместе бороться именно с этой пандемией, а насколько хорошо работает эта организация, с этим можно разобраться потом. Тем не менее, нельзя на нее, как говорят у нас в стране, вешать всех собак и дезорганизовывать ее работу", — сказал он.

Иначе у международного сообщества не останется площадки для сотрудничества в этой сфере, добавил он.

Медведев призвал также следовать международным документам, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления биологического и токсинного оружия.