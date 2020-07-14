Кремль обратился к Армении и Азербайджану

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«Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на границе этих стран.

Он добавил, что Россия «готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы».

«Вы знаете, что были интенсивные телефонные контакты министра иностранных дел (Сергея) Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. Поэтому еще раз мы призываем обе стороны к сдержанности», — добавил он, передает РИА «Новости».