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В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе «по деоккупации» 

РИА Новости и ещё 2 17 минут назад
Крым ответил на идею Киева о «деоккупации»
Фото: Reuters
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил идею киевских властей создать международную платформу по "деоккупации" полуострова.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил членам Евросоюза, США и Великобритании поучаствовать в создании такой платформы. Гемель назвал эту идею имитацией бурной внешнеполитической деятельности.
"Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года — вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счет быть не может. Решение крымчанами принято окончательно и бесповоротно. Киевским властям стоит оставить бессмысленную затею и не поднимать бурю в стакане", — сказал депутат РИА Новости.
Гемпель призвал Киев остановить развязанный украинскими властями конфликт на юго-востоке страны, а крымчан оставить в покое.
"Права человека в Крыму после возвращения в Россию как никогда надежно защищены. Даже несмотря на санкции, Крым динамично развивается", — подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали этот выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии
Политика , Юрий Гемпель , Дмитрий Кулеба , ЕС , ООН , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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