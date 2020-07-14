Крым ответил на идею Киева о «деоккупации»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил идею киевских властей создать международную платформу по "деоккупации" полуострова.

"Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года — вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счет быть не может. Решение крымчанами принято окончательно и бесповоротно. Киевским властям стоит оставить бессмысленную затею и не поднимать бурю в стакане", — сказал депутат РИА Новости.

Гемпель призвал Киев остановить развязанный украинскими властями конфликт на юго-востоке страны, а крымчан оставить в покое.

"Права человека в Крыму после возвращения в Россию как никогда надежно защищены. Даже несмотря на санкции, Крым динамично развивается", — подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.