В Госдуму внесли новый закон об изъятии детей из семьи

Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав. Об этом ТАСС сообщила во вторник один из авторов инициатив, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.

"Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок", — сказал Мизулина.

По ее словам, законопроект также устанавливает исчерпывающий перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей, а также точный перечень документов, подтверждающих эти основания.

Законопроект определяет, что лишение родительских прав является крайней мерой семейно-правовой ответственности родителей. Она допускается только по двум основаниям — вступление в законную силу обвинительного приговора суда, акта суда или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям в отношении родителя, совершившего умышленное преступление против жизни или здоровья либо против половой неприкосновенности и половой свободы своих детей, второго родителя, супруга, против жизни или здоровья иного члена семьи и истечение установленного судом срока ограничения родительских прав, если до истечения указанного срока суд не примет решение об отмене ограничения родительских прав и возвращении ребенка родителю либо о продлении срока ограничения родительских прав.

Кроме того, устанавливается, что ограничение родительских прав не будет распространяться на родителей в случае отсутствия с их стороны вины, например при болезни. "Указанная мера связана с отобранием ребенка, но при этом сохраняется возможность контактов родителя с ребенком, если суд прямо не запретит это общение в своем решении. Объем ограничения родительских прав устанавливается судом. В случае ограничения родительских прав в связи с хроническим алкоголизмом, подтвержденным медицинским документом, суд может обязать родителя пройти курс лечения от алкоголизма, при соблюдении соответствующей обязанности родитель сможет восстановить родительские права", — пояснила сенатор.

Работа органов опеки

Поправки также прямо запрещают вхождение органов опеки в жилье без согласия жильцов.

"Законопроект прямо запрещает вхождение органам опеки в жилье для проверки бытовых условий проживания ребенка, факта отсутствия у него попечения родителей без согласия жильцов", — сказала Мизулина.

По ее словам, в пакет вошли три законопроекта. Основной законопроект — о поправках в Семейный кодекс — содержит 112 поправок в 69 из 170 статей кодекса, дополняет его двумя новыми главами и 27 новыми статьями.

Пакет законопроектов также содержит поправки в 10 законов. Например, он уточняет положения закона об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях сокращения случаев вмешательства в семьи, в частности, ограничивая перечень и уточняя основания для признания детей находящимися в социально-опасном положении. "Законопроект позволит оградить семьи от неоправданного вторжения чиновников и гарантировать конституционное право родителей на воспитание своих детей", — подчеркнула сенатор.

Усыновление родственниками

Пакет законопроектов также запрещает опеке отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов или неподходящих бытовых условий.

"Законопроект запрещает органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам по мотивам: отсутствия у них достаточного уровня дохода; несоответствия занимаемого ими жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам; наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка", — добавила Мизулина.

По ее словам, законопроект последовательно обеспечивает право ребенка во всех случаях, когда он остается без родителей, на устройство в семьи родственников и сохранение семейной атмосферы.

Кроме того, законопроект обеспечивает терминологическое единство и вводит в Семейный кодекс понятия "родная семья" и "родители". "По законопроекту, родители — это только кровные отец и мать. Таким образом, законопроект возрождает традиционную ценность кровнородственных отношений", — подчеркнула Мизулина.

Устройство братьев и сестер

Пакет законопроектов также гарантирует совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей.

"Законопроектом жестко вводится и гарантируется совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Передача братьев и сестер под опеку (попечительство) разным лицам не допускается. Орган опеки и попечительства может отступить от этого положения только, если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка под опеку (попечительство) отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам", — сказала Мизулина.

Она пояснила, что при вынесении такого решения орган опеки и попечительства обязан учитывать заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе осведомлены ли дети о своем родстве, проживают совместно или нет, находятся в организации для детей, оставшихся без попечения родителей или проживают в семье (семьях).

"При этом дети имеют право знать о месте жительства своих братьев и сестер и общаться с ними", — добавила сенатор.

Привлечение родственников к воспитанию

Поправки гарантируют право родителей привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий.

"Законопроект гарантирует право родителей привлекать для воспитания детей родственников без специального документального оформления их полномочий. Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, у которой нет доверенности от родителей", — сказала Мизулина.

Кроме того, законопроект обеспечивает возможность оформления опеки и попечительства по заявлению родителей в случаях, когда они по уважительным причинам не могут осуществлять свои родительские права, например, из-за длительной командировки или болезни, связанной с необходимостью пребывания в стационаре.

"Орган опеки не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители", — пояснила Мизулина.

Временные меры защиты

В Семейный кодекс также предлагается включить новую главу о временных мерах защиты ребенка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности.

"Законопроектом вместо принудительного, жестокого по отношению к ребенку механизма отобрания у родителей в случаях широко толкуемой на практике "непосредственной угрозы жизни или здоровью" в Семейный кодекс включается новая глава о временных мерах защиты ребенка в ситуациях, когда родители временно не могут осуществлять свои обязанности, например, при задержании родителя либо при экстренной госпитализации родителя, который находится без сознания", — сказала Мизулина.

По ее словам, перечень случаев, в которых применяются временные меры, является исчерпывающим. "В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей. И только при отсутствии такой возможности — в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребенка родителям по первому их требованию. При этом на полицию возложена обязанность содействовать возвращению ребенка родителям", — пояснила сенатор.

Она добавила, что реализовывать временные меры защиты будут те уполномоченные лица, которые работают в соответствующей ситуации. Например, медики, обеспечивающие эвакуацию родителя, который находится без сознания, должны будут передать ребенка родственникам. Если ребенку исполнилось 10 лет, обязательно будет учитываться его мнение.